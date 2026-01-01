Меню
Фильмы
Ангелы Ладоги
25 апреля 2026
Как купить билеты на сеанс фильма «Ангелы Ладоги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
19:30
от 940 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
19:30
от 770 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00
от 940 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:30
от 880 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
19:00
от 830 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30
от 940 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:30
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
20:00
от 1650 ₽
