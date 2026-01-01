Меню
Киноафиша Фильмы Ангелы Ладоги Расписание сеансов Ангелы Ладоги, 2026 в Москве 28 апреля 2026

Расписание сеансов Ангелы Ладоги, 28 апреля 2026 в Москве

чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
19:30 от 720 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
19:30 от 610 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:00 от 720 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
19:30 от 660 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
19:00 от 610 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
19:30 от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
19:30 от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
20:00 от 990 ₽
