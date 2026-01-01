Пахлава не фаворит: какую сладость Сулейман ел при дворе — сегодня её сможет сделать любая хозяйка (рецепт)

Сразу пересмотрела, хотя финал знала: этот драматический сериал не хуже детективов НТВ — Светлана Иванова удивила

Любовь на троих: почему Саид из «Клона» так и не полюбил Ранию — ответ есть в сериале

Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца

«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних

«Обычный день в Норильске»: от русских «Симпсонов» у иностранцев волосы дыбом – 18 000 000 зрителей ждут сиквел уже 7 лет

«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу

Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь

Готовы ждать 4 года? «Гарри Поттер» от НВО точно разочарует фанатов Волан-де-Морта – Киллиана Мерфи все-таки не увидим

Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый