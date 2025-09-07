Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем Расписание сеансов Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем, 2009 в Москве 7 сентября 2025

Расписание сеансов Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем, 7 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 30 вс 7 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D, SUB
15:00 от 650 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Матерь Драконов — это понятно, но почему Дейенерис «бурерожденная»? Этого в «Игре престолов» не показали
Снято по реальным событиям: создатели «Первого отдела» начали работу над сериалом «Ничья в пользу КГБ» — вот что известно
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков
В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов»
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше