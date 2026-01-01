Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом

22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов»

Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу»

График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO

Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов

Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда