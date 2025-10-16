Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве
16 октября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 16 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
11:15
от 380 ₽
13:05
от 450 ₽
14:55
от 450 ₽
15:35
от 500 ₽
17:25
от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00
от 400 ₽
11:55
от 400 ₽
13:50
от 550 ₽
15:45
от 550 ₽
17:40
от 550 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
10:00
от 450 ₽
12:15
от 550 ₽
14:05
от 550 ₽
15:55
от 590 ₽
17:45
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?
Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?
Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й
Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина
Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен
Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде
Гениальность Булгакова подтверждает камео на балу у Сатаны: как простая крестьянка очутилась среди исчадий «Мастера и Маргариты»
Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»
Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667