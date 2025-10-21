Меню
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве
21 октября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 21 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:20
от 550 ₽
12:30
от 550 ₽
14:40
от 550 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:40
от 440 ₽
12:50
от 500 ₽
15:00
от 500 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:55
от 450 ₽
12:55
от 500 ₽
14:55
от 500 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20
от 550 ₽
12:30
от 550 ₽
14:40
от 550 ₽
16:50
от 550 ₽
19:00
от 660 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:40
от 610 ₽
12:50
от 610 ₽
15:00
от 610 ₽
17:10
от 660 ₽
19:20
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:40
от 470 ₽
12:50
от 470 ₽
15:00
от 470 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:20
от 470 ₽
12:30
от 470 ₽
14:40
от 470 ₽
16:50
от 470 ₽
19:00
от 580 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 660 ₽
12:30
от 660 ₽
14:40
от 660 ₽
16:50
от 660 ₽
19:00
от 720 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:20
от 610 ₽
12:30
от 610 ₽
14:40
от 610 ₽
16:50
от 610 ₽
19:00
от 720 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30
от 660 ₽
12:40
от 660 ₽
14:50
от 660 ₽
17:00
от 720 ₽
19:10
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15
от 350 ₽
13:15
от 380 ₽
15:15
от 380 ₽
17:15
от 450 ₽
19:15
от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:55
от 280 ₽
12:55
от 340 ₽
14:55
от 340 ₽
16:55
от 340 ₽
18:55
от 360 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
11:15
от 250 ₽
13:15
от 350 ₽
15:15
от 350 ₽
17:15
от 350 ₽
19:15
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:30
от 370 ₽
12:30
от 370 ₽
14:30
от 480 ₽
16:30
от 480 ₽
18:30
от 520 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:20
от 470 ₽
12:20
от 520 ₽
14:20
от 520 ₽
16:20
от 520 ₽
18:20
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
11:30
от 420 ₽
13:30
от 470 ₽
15:30
от 470 ₽
17:30
от 520 ₽
19:30
от 520 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:10
от 450 ₽
12:10
от 500 ₽
14:10
от 500 ₽
16:10
от 500 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:20
от 350 ₽
13:20
от 420 ₽
15:20
от 420 ₽
17:20
от 520 ₽
19:20
от 520 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:55
от 290 ₽
12:55
от 330 ₽
14:55
от 330 ₽
16:55
от 350 ₽
18:55
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 330 ₽
12:20
от 330 ₽
14:20
от 390 ₽
16:20
от 390 ₽
18:20
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:15
от 450 ₽
13:15
от 500 ₽
15:15
от 500 ₽
17:15
от 600 ₽
19:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20
от 450 ₽
12:20
от 450 ₽
14:20
от 500 ₽
16:20
от 500 ₽
18:20
от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:35
от 450 ₽
12:35
от 450 ₽
14:35
от 500 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:20
от 420 ₽
13:20
от 500 ₽
15:20
от 500 ₽
17:20
от 580 ₽
19:20
от 580 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:10
от 420 ₽
13:10
от 470 ₽
15:10
от 470 ₽
17:10
от 530 ₽
19:10
от 530 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
11:15
от 470 ₽
13:15
от 530 ₽
15:15
от 530 ₽
17:15
от 600 ₽
19:15
от 600 ₽
