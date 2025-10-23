Меню
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве 23 октября 2025

Расписание сеансов Финник 2, 23 октября 2025 в Москве

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:20 от 580 ₽ 12:30 от 580 ₽ 14:40 от 580 ₽ 16:50 от 690 ₽ 19:00 от 690 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 720 ₽ 12:30 от 720 ₽ 14:40 от 720 ₽ 16:50 от 720 ₽ 19:00 от 770 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:20 от 660 ₽ 12:30 от 660 ₽ 14:40 от 660 ₽ 16:50 от 660 ₽ 19:00 от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:20 от 660 ₽ 12:30 от 660 ₽ 14:40 от 660 ₽ 16:50 от 660 ₽ 19:00 от 770 ₽
