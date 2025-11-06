Меню
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве
6 ноября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 6 ноября 2025 в Москве
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:10
от 470 ₽
14:40
от 570 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
09:55
от 300 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
09:40
от 200 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
13:00
