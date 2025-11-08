Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве
8 ноября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 8 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Завтра
29
чт
30
пт
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
сб
8
пт
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
14:10
от 610 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
Кажется, уже пересмотрели все на свете? Эти 3 душевных сериала возвращают вкус к жизни — два сняты в России, один подарил Netflix
Когда смотреть «Алису в Стране чудес» с Пересильд онлайн? Инсайдеры раскрыли детали цифрового релиза
Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани
Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор
Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз
Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667