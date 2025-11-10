У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном

Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда

Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер

Выход «Ветров зимы» снова отложили — Джордж Мартин нашел еще одну причину для оправдания

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

Без пяти минут вестерн: экранизация Call of Duty вызовет вопросики у фанатов, зато фанаты «Йеллоустоуна» завизжат от восторга

Актер из «Шестого чувства» рассказал, как ему работалось с Брюсом Уиллисом — самое милое воспоминание с фильмом не связано

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге