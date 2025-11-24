Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Финник 2 Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве 24 ноября 2025

Расписание сеансов Финник 2, 24 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 18 Завтра 19 чт 20 пт 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:25 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:00 от 440 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:30 от 300 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
14:00 от 500 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клэр Дэйнс вернулась, чтобы порвать топы Netflix: этот жуткий сериал сейчас обсуждают на платформе активнее всего
В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал
Кто мог сказать «I’ll be back» вместо Шварценеггера: альтернативный каст «Терминатора» — эти звезды чуть не отобрали роль у железного Арни
Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче
Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Всем — даже «Мстителям» — стоит брать пример: 20 лет назад вышел фильм Сэма Рэйми, который до сих пор никто не превзошел
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше