Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Москве
13 декабря 2025
Расписание сеансов Финник 2, 13 декабря 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
11
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
11:10
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
«Аркейн» короновали как лучший мультсериал, но есть 5 аниме ничуть не хуже: один «Стальной алхимик» чего стоит
Новый проект Гиллигана — №1: 5 научно-фантастических сериалов, которые признаны лучшими в 2025 году
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест)
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667