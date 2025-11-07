Могли умереть все, кроме Уолта: до легендарной концовки «Во все тяжкие» было еще 4 варианта — один хуже другого

Автор «Американской истории преступлений» сел в лужу: у новой юридической драмы с Кардашьян 0% на RT – критики говорят, что получилось безвкусно

Эда эгоистка, Доа транжира, а Сейран — истеричка: из сотен турецких сериалов выбрала самую крутую главную героиню

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

Даже в «Великолепном веке» показали честно: почему в Османской империи не отмечали дни рождения Сулеймана и Хюррем

HBO не сбавляет обороты: «Добро пожаловать в Дерри» на вершине — и другая их новинка уже в топ-10 самых популярных сериалов

Сколько лет Вай в сериале «Аркейн»: в 1-й серии она младше, а потом происходит скачок – но у создателей есть ответ

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

В 4 сезоне «Ведьмака» канон Йеннифэр переписали с нуля: режиссер назвала причину – теперь ее проклинают даже фанаты фэнтези