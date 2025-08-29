Меню
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве
29 августа 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 29 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:30
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:00
от 550 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30
от 440 ₽
12:45
от 610 ₽
15:00
от 610 ₽
17:15
от 660 ₽
19:30
от 660 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:30
от 600 ₽
12:35
от 700 ₽
14:40
от 700 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20
от 550 ₽
12:35
от 550 ₽
14:50
от 550 ₽
17:05
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 600 ₽
12:45
от 600 ₽
15:00
от 600 ₽
17:15
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
10:30
от 470 ₽
12:45
от 470 ₽
15:00
от 470 ₽
17:15
от 570 ₽
19:30
от 570 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:30
от 470 ₽
12:45
от 470 ₽
15:00
от 470 ₽
17:15
от 570 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:15
от 520 ₽
13:30
от 520 ₽
15:45
от 520 ₽
18:00
от 620 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 650 ₽
12:35
от 650 ₽
14:50
от 650 ₽
17:05
от 700 ₽
19:20
от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 600 ₽
12:45
от 600 ₽
15:00
от 600 ₽
17:15
от 700 ₽
19:30
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
10:30
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
17:15
от 770 ₽
19:30
от 770 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:20
от 530 ₽
12:25
от 530 ₽
14:30
от 560 ₽
16:35
от 560 ₽
18:40
от 650 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
от 280 ₽
12:10
от 340 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 280 ₽
12:10
от 350 ₽
14:10
от 440 ₽
16:10
от 440 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
от 310 ₽
12:10
от 370 ₽
14:10
от 430 ₽
16:10
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10
от 310 ₽
12:10
от 380 ₽
14:10
от 440 ₽
16:10
от 440 ₽
18:10
от 600 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 320 ₽
12:10
от 380 ₽
14:10
от 450 ₽
16:10
от 450 ₽
18:10
от 620 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 470 ₽
12:10
от 550 ₽
14:10
от 640 ₽
16:10
от 640 ₽
18:10
от 840 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 200 ₽
12:10
от 200 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 320 ₽
12:10
от 380 ₽
14:10
от 450 ₽
16:10
от 450 ₽
18:10
от 620 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:30
от 410 ₽
12:35
от 460 ₽
14:40
от 460 ₽
16:45
от 460 ₽
18:50
от 480 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:20
от 250 ₽
12:25
от 250 ₽
14:30
от 350 ₽
16:35
от 350 ₽
18:40
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
14:30
от 640 ₽
16:35
от 640 ₽
18:40
от 700 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:10
от 570 ₽
12:15
от 620 ₽
14:20
от 620 ₽
16:25
от 620 ₽
18:30
от 720 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30
от 600 ₽
12:35
от 700 ₽
14:40
от 700 ₽
16:45
от 700 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:30
от 490 ₽
12:35
от 490 ₽
14:40
от 530 ₽
16:45
от 530 ₽
18:50
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:35
от 450 ₽
14:40
от 450 ₽
16:45
от 470 ₽
18:50
от 470 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:30
от 550 ₽
13:35
от 650 ₽
15:40
от 650 ₽
17:45
от 700 ₽
19:50
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 650 ₽
12:35
от 650 ₽
14:40
от 700 ₽
16:45
от 700 ₽
18:50
от 750 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:30
от 650 ₽
12:35
от 650 ₽
14:40
от 750 ₽
16:45
от 750 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 540 ₽
12:25
от 540 ₽
14:30
от 600 ₽
16:35
от 600 ₽
18:40
от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20
от 510 ₽
12:25
от 590 ₽
14:30
от 590 ₽
16:35
от 590 ₽
18:40
от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 570 ₽
14:30
от 570 ₽
16:35
от 570 ₽
18:40
от 680 ₽
