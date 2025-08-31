Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:30 от 800 ₽ 12:45 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30 от 610 ₽ 12:45 от 660 ₽ 15:00 от 720 ₽ 17:15 от 720 ₽ 19:30 от 720 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:30 от 700 ₽ 12:35 от 800 ₽ 14:40 от 800 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20 от 800 ₽ 12:35 от 800 ₽ 14:50 от 800 ₽ 17:05 от 800 ₽ 19:20 от 800 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30 от 700 ₽ 12:45 от 700 ₽ 15:00 от 800 ₽ 17:15 от 550 ₽ 19:30 от 550 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30 от 600 ₽ 12:45 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:15 от 700 ₽ 19:30 от 700 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:30 от 620 ₽ 12:45 от 620 ₽ 15:00 от 670 ₽ 17:15 от 670 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:15 от 620 ₽ 13:30 от 720 ₽ 15:45 от 720 ₽ 18:00 от 720 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20 от 850 ₽ 12:35 от 850 ₽ 14:50 от 850 ₽ 17:05 от 850 ₽ 19:20 от 850 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30 от 750 ₽ 12:45 от 850 ₽ 15:00 от 850 ₽ 17:15 от 850 ₽ 19:30 от 850 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30 от 880 ₽ 12:45 от 940 ₽ 15:00 от 940 ₽ 17:15 от 940 ₽ 19:30 от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:20 от 600 ₽ 12:25 от 600 ₽ 14:30 от 710 ₽ 16:35 от 710 ₽ 18:40 от 710 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10 от 360 ₽ 12:10 от 520 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10 от 300 ₽ 12:10 от 450 ₽ 14:10 от 450 ₽ 16:10 от 520 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10 от 390 ₽ 12:10 от 530 ₽ 14:10 от 530 ₽ 16:10 от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10 от 400 ₽ 12:10 от 560 ₽ 14:10 от 560 ₽ 16:10 от 600 ₽ 18:10 от 600 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10 от 410 ₽ 12:10 от 570 ₽ 14:10 от 570 ₽ 16:10 от 620 ₽ 18:10 от 620 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10 от 590 ₽ 12:10 от 790 ₽ 14:10 от 790 ₽ 16:10 от 840 ₽ 18:10 от 840 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10 от 200 ₽ 12:10 от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10 от 410 ₽ 12:10 от 570 ₽ 14:10 от 570 ₽ 16:10 от 620 ₽ 18:10 от 620 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:30 от 440 ₽ 12:35 от 480 ₽ 14:40 от 480 ₽ 16:45 от 480 ₽ 18:50 от 500 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:20 от 350 ₽ 12:25 от 350 ₽ 14:30 от 400 ₽ 16:35 от 400 ₽ 18:40 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:20 от 590 ₽ 12:25 от 600 ₽ 14:30 от 700 ₽ 16:35 от 700 ₽ 18:40 от 700 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:10 от 700 ₽ 12:15 от 850 ₽ 14:20 от 850 ₽ 16:25 от 850 ₽ 18:30 от 850 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30 от 700 ₽ 12:35 от 800 ₽ 14:40 от 800 ₽ 16:45 от 800 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:30 от 530 ₽ 12:35 от 530 ₽ 14:40 от 690 ₽ 16:45 от 690 ₽ 18:50 от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:35 от 480 ₽ 14:40 от 480 ₽ 16:45 от 510 ₽ 18:50 от 510 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:30 от 600 ₽ 12:35 от 600 ₽ 14:40 от 700 ₽ 16:45 от 700 ₽ 18:50 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30 от 750 ₽ 12:35 от 750 ₽ 14:40 от 850 ₽ 16:45 от 850 ₽ 18:50 от 850 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:30 от 750 ₽ 12:35 от 750 ₽ 14:40 от 850 ₽ 16:45 от 850 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20 от 590 ₽ 12:25 от 590 ₽ 14:30 от 750 ₽ 16:35 от 750 ₽ 18:40 от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20 от 530 ₽ 12:25 от 660 ₽ 14:30 от 660 ₽ 16:35 от 660 ₽ 18:40 от 730 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:20 от 560 ₽ 12:25 от 650 ₽ 14:30 от 650 ₽ 16:35 от 650 ₽ 18:40 от 690 ₽
