Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве
2 сентября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
вс
24
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
10:30
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
15:00
от 500 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:30
от 440 ₽
12:45
от 500 ₽
15:00
от 500 ₽
17:15
от 550 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
10:30
от 550 ₽
12:35
от 600 ₽
14:40
от 600 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:20
от 500 ₽
12:35
от 500 ₽
14:50
от 500 ₽
17:05
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
10:30
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:00
от 550 ₽
17:15
от 600 ₽
19:30
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:30
от 420 ₽
12:45
от 420 ₽
15:00
от 420 ₽
17:15
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:30
от 420 ₽
12:45
от 420 ₽
15:00
от 420 ₽
17:15
от 520 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
11:15
от 470 ₽
13:30
от 470 ₽
15:45
от 470 ₽
18:00
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:20
от 600 ₽
12:35
от 600 ₽
14:50
от 600 ₽
17:05
от 650 ₽
19:20
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:30
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
15:00
от 550 ₽
17:15
от 650 ₽
19:30
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
10:30
от 660 ₽
12:45
от 660 ₽
15:00
от 660 ₽
17:15
от 720 ₽
19:30
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
14:30
от 530 ₽
16:35
от 530 ₽
18:40
от 600 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
10:10
от 220 ₽
12:10
от 220 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 210 ₽
12:10
от 210 ₽
14:10
от 210 ₽
16:10
от 210 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
10:10
от 220 ₽
12:10
от 220 ₽
14:10
от 220 ₽
16:10
от 220 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:10
от 210 ₽
12:10
от 210 ₽
14:10
от 210 ₽
16:10
от 210 ₽
18:10
от 210 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:10
от 210 ₽
12:10
от 210 ₽
14:10
от 210 ₽
16:10
от 210 ₽
18:10
от 210 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 450 ₽
12:10
от 530 ₽
14:10
от 620 ₽
16:10
от 620 ₽
18:10
от 700 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:10
от 200 ₽
12:10
от 200 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:10
от 220 ₽
12:10
от 220 ₽
14:10
от 220 ₽
16:10
от 220 ₽
18:10
от 220 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:30
от 380 ₽
12:35
от 440 ₽
14:40
от 440 ₽
16:45
от 440 ₽
18:50
от 460 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:20
от 250 ₽
12:25
от 250 ₽
14:30
от 350 ₽
16:35
от 350 ₽
18:40
от 350 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:20
от 470 ₽
12:25
от 470 ₽
14:30
от 580 ₽
16:35
от 580 ₽
18:40
от 620 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:10
от 520 ₽
12:15
от 570 ₽
14:20
от 570 ₽
16:25
от 570 ₽
18:30
от 670 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:30
от 550 ₽
12:35
от 600 ₽
14:40
от 600 ₽
16:45
от 600 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:30
от 430 ₽
12:35
от 430 ₽
14:40
от 500 ₽
16:45
от 500 ₽
18:50
от 600 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:35
от 430 ₽
14:40
от 430 ₽
16:45
от 450 ₽
18:50
от 450 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:30
от 500 ₽
13:35
от 550 ₽
15:40
от 550 ₽
17:45
от 650 ₽
19:50
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:30
от 600 ₽
12:35
от 600 ₽
14:40
от 650 ₽
16:45
от 650 ₽
18:50
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
10:30
от 600 ₽
12:35
от 600 ₽
14:40
от 650 ₽
16:45
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 490 ₽
12:25
от 490 ₽
14:30
от 570 ₽
16:35
от 570 ₽
18:40
от 650 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:20
от 490 ₽
12:25
от 540 ₽
14:30
от 540 ₽
16:35
от 540 ₽
18:40
от 600 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:20
от 470 ₽
12:25
от 530 ₽
14:30
от 530 ₽
16:35
от 530 ₽
18:40
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Уже скучаете по Венику и Васнецовым? Тут найдете полное расписание 4 сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667