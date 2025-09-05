Меню
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве 5 сентября 2025

Расписание сеансов Доктор Динозавров, 5 сентября 2025 в Москве

Вся информация о мультфильме
Сегодня 31 Завтра 1 вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 пт 12
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:20 16:30
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20 11:00 13:10 15:20 16:10 17:20
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40 13:40 15:40 17:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20 11:10 12:30 14:40 15:35 16:50 18:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30 12:45 15:00 16:00 17:15
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40 11:50 12:50 13:50 15:00 17:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30 11:00 12:40 13:40 15:50 17:05 18:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40 12:50 13:40 15:00 17:10 18:10
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
