Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве
5 сентября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 5 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
31
Завтра
1
вт
2
ср
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
пт
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:20
16:30
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20
11:00
13:10
15:20
16:10
17:20
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40
13:40
15:40
17:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
11:10
12:30
14:40
15:35
16:50
18:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
12:45
15:00
16:00
17:15
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40
11:50
12:50
13:50
15:00
17:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
11:00
12:40
13:40
15:50
17:05
18:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
12:50
13:40
15:00
17:10
18:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Настраиваемся на 1 сентября: 4 советских фильма про школу, которые будет интересно смотреть и сейчас
Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?
Гильермо дель Торо возвращается, и критики в восторге — на Rotten Tomatoes 78% свежести: этот фильм может стать хитом
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже
От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз
«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»
Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?
Новая адаптация «Гарри Поттера» теперь стала еще лучше — в нее включат выкинутого из фильмов персонажа
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет
Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667