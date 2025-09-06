Меню
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 6 сентября 2025 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 6 сентября 2025 в Москве
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:20
16:30
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:20
11:00
13:10
15:20
16:10
17:20
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:40
13:40
15:40
17:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
11:10
12:30
14:40
15:35
16:50
18:20
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
12:45
15:00
16:00
17:15
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40
11:50
12:50
13:50
15:00
17:05
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
11:00
12:40
13:40
15:50
17:05
18:15
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:40
12:50
13:40
15:00
17:10
18:10
