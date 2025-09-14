Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек

Все это время Супер-Кот обманывает Леди Баг? В Сети вычислили, кто такой Адриан на самом деле

Хэппи-энда не будет? Авторы «Смешариков» рассказали, чем закончится роман Нюши и Бараша

«Меня это очень злит»: Алисента из «Дома дракона» назвала «отвратительными» фанатов «Игры престолов»

Пропал культовый человек: первую серию новой «Москва слезам не верит» пересняли — изначально было лучше

Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю

Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?

Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона

Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков

«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала