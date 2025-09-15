Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Доктор Динозавров Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве 15 сентября 2025

Расписание сеансов Доктор Динозавров, 15 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 сб 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
11:45 от 120 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Эти три культовых фильма пытались скопировать все: а получилось только у Нолана с его «Началом»
Про кого снимут 5 сезон «Бриджертонов» на Netflix: автор культовой саги сделала конкретный намек
«Приклеился к экрану»: спин-офф «Офиса» уже продлили на 2 сезон — зрители такого не ожидали
У этого романа высочайший рейтинг — признали даже подростки: летом 2025-го превзошел «Преступление и наказание» и Оруэлла
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?
«Самое сложное»: перезапуск «Клиники» собрал всех, и даже доктора Кокса — но одного героя все же не хватает (и это упущение)
«У меня был приступ жуткий»: Прохор Шаляпин пострадал из-за любимого сериала
Советского «Винни-Пуха» смотрело не одно поколение: но не все знают, почему у медведя помято ухо — объяснил сам Зуйков
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов»
Любите коротать вечера под сериалы о маньяках? Скоро на Netflix выйдет свой «Фишер» — для тех, кому не хватило 2-го сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше