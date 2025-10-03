Меню
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 3 октября 2025 в Москве
Prime Cinema
Севастопольская
2D
10:20
от 350 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
15:20
от 600 ₽
Балтика
Сходненская
2D
15:10
от 560 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
12:25
от 470 ₽
15:10
от 470 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15
от 500 ₽
12:55
от 480 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
11:10
от 290 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
12:45
от 320 ₽
17:00
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
10:30
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
13:30
от 370 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
10:00
от 250 ₽
13:50
от 350 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:30
от 490 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:30
от 480 ₽
13:35
от 520 ₽
15:40
от 520 ₽
17:45
от 680 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:50
от 400 ₽
12:40
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:35
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
от 270 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
от 400 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:50
от 400 ₽
13:00
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:45
от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40
от 600 ₽
