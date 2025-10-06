Меню
Фильмы
Доктор Динозавров
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Доктор Динозавров, 6 октября 2025 в Москве
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Каховская
2D
10:15
от 350 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
10:45
от 340 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
12:25
от 420 ₽
15:10
от 450 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
11:25
от 440 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
12:20
от 610 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:15
от 470 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:30
от 660 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
11:20
от 610 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:00
от 660 ₽
15:40
от 660 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15
от 470 ₽
12:55
от 450 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10
от 190 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
10:50
от 350 ₽
12:55
от 410 ₽
15:00
от 410 ₽
17:05
от 430 ₽
19:10
от 430 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
12:45
от 320 ₽
17:00
от 420 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
13:30
от 250 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
10:10
от 250 ₽
14:00
от 350 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:45
от 460 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:30
от 420 ₽
13:35
от 490 ₽
15:40
от 490 ₽
17:45
от 590 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:50
от 340 ₽
12:40
от 440 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:10
от 400 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
12:35
от 400 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:50
от 270 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
от 400 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
от 300 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:50
от 300 ₽
13:00
от 400 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:40
от 450 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:55
от 460 ₽
