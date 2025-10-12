В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа?

Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала

Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»

Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)

«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя

Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы