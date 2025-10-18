Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Доктор Динозавров Расписание сеансов Доктор Динозавров, 2025 в Москве 18 октября 2025

Расписание сеансов Доктор Динозавров, 18 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14 ср 15 чт 16 пт 17 сб 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Доктор Динозавров»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:30 13:40
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Эдем
2024, Австралия, триллер
Где родители Маши и почему они не ищут дочь: фанаты «Маши и Медведя» придумали пять безумных теорий
Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом»
Не просто финал, а новая глава: чем закончились «Ходячие мертвецы» на самом деле и почему это ещё не конец
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Лучшее аниме нулевых – вовсе не «Унесенные призраками»: но про этот шедевр Сатоси Кона в России помнят лишь настоящие отаку
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
«Нас разделял Железный занавес»: сильней всего в России Хью Джекмана поразили блины с икрой и… Николай Цискаридзе
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
Сейчас о нем не вспоминают и в праздники, зато 60 лет назад недооцененный фильм Ролана Быкова установил уникальный кинорекорд
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше