Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Опасный дуэт Расписание сеансов Опасный дуэт, 2026 в Москве 16 февраля 2026

Расписание сеансов Опасный дуэт, 16 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасный дуэт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:15 от 350 ₽ 22:40 от 500 ₽ 00:25 от 500 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00 23:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться
Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят
В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи
IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10
Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр
«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр
А вас я попрошу пройти тест: продолжите цитаты из фильма «Семнадцать мгновений весны» – 8/8 наберут не все
10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе
Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше