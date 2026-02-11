Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Опасный дуэт
Расписание сеансов Опасный дуэт, 2026 в Москве
16 февраля 2026
Расписание сеансов Опасный дуэт, 16 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасный дуэт»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:15
от 350 ₽
22:40
от 500 ₽
00:25
от 500 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00
23:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться
Главным в новых «Пиратах Карибского моря» будет не Джек Воробей: кажется, нас ждет не продолжение, а ремейк
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят
В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи
IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10
Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр
«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр
А вас я попрошу пройти тест: продолжите цитаты из фильма «Семнадцать мгновений весны» – 8/8 наберут не все
10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе
Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667