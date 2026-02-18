На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь

Интим с Варей и унижение Жеглова: 3 вырезанные сцены из культового детектива «Место встречи изменить нельзя»

Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»

Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал»

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Новая эра мужского экшена: почему Стэйтем в «Убежище» и его коллеги по цеху всё чаще играют головой, а не мышцами

Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе