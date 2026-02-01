Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Опасный дуэт Расписание сеансов Опасный дуэт, 2026 в Москве 27 февраля 2026

Расписание сеансов Опасный дуэт, 27 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасный дуэт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер
Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит
«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)
Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»
Пытки на грядке: в советский «Чиполлино» решили не включать шок-сцены с луковым семейством
415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше