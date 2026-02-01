Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Опасный дуэт
Расписание сеансов Опасный дуэт, 2026 в Москве
2 марта 2026
Расписание сеансов Опасный дуэт, 2 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Опасный дуэт»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
12:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)
«Невский» + «Фишер» + ангарский маньяк = новый сериал НТВ «Ночной», который может уделать даже самые крепкие хиты
«Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями
«Роковая ошибка НТВ»: новые серии «Первого отдела» стали худшими в сезоне – детектив превратили в плохое аниме
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667