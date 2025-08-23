Меню
Фильмы
Пророк. История Александра Пушкина
Расписание сеансов Пророк. История Александра Пушкина, 2025 в Москве
23 августа 2025
Расписание сеансов Пророк. История Александра Пушкина, 23 августа 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Пророк. История Александра Пушкина»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
20:40
от 400 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
22:30
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
22:30
