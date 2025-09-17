Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях

Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»

«Хоакин не просто играет — он буквально горит на экране»: у нового фильма с Фениксом 6,7 на IMDb, зато отзывы восторженные

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить

Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)