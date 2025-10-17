За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами

Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев

Живи, умри, повтори: новая «Грань будущего» выходит уже в январе — без Тома Круза, но с эпичным первым трейлером

Netflix закинул удочку и зрители клюнули: у фанатов «Игры в кальмара» общий сбор — фильм о выживании стремительно набирает популярность

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий

От «Москва слезам не верит» до «Джентльменов удачи»: как бы выглядели 15 фильмов СССР с Лоуренс, Паскалем и другими звездами Голливуда (фото)

Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го

Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год

«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей

Тому Крузу этот боевик принес 7.9 на IMDb, а сколько наберут японцы? Легендарный фильм получит свое аниме – и мы сейчас не про «Миссия невыполнима»