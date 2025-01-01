Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Версаче Расписание сеансов Версаче, 2022 в Москве 15 января 2026

Расписание сеансов Версаче, 15 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Версаче»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
10:10 от 300 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Когда сошлись актёры из «Невского», «Слова пацана» и «Пищеблока»: зрители PREMIER назвали лучший российский сериал года
Есть причина ждать конца новогодних каникул: турецкий сериал «Под землей» еще не вышел, но его уже называют самой рискованной премьерой 2026 года
Этот детектив с Прилучным попал в топ-250 — зрители оценили его выше «Мажора»: СССР, 80-е, махинации с «камушками»
Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут
«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР
Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)
В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше