Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Арена ди Верона: Кармен
Расписание сеансов Арена ди Верона: Кармен, 2022 в Москве
16 сентября 2025
Расписание сеансов Арена ди Верона: Кармен, 16 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вт
16
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Арена ди Верона: Кармен»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
19:30
от 1200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Почему обезьяна в фильме по Стивену Кингу бьет не в тарелки, а в барабан: ради «Disney» пришлось пойти на это
«Типичная рохля Лукас и совсем безумная Жади»: почему зрители ненавидят «Клон»
Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме
Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»
Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667