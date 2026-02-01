В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек

Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4

Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели