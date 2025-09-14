Карл! Где логика? Нейросеть пересмотрела всех «Терминаторов» и нашла 5 вопиющих ляпов, которые меняют понимание всей истории

Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях

Где снимали легендарный фильм «Я шагаю по Москве»: некоторые места правда существуют, а другие выдуманы

Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны