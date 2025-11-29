Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пиковая дама
Расписание сеансов Пиковая дама, 2023 в Москве
29 ноября 2025
Расписание сеансов Пиковая дама, 29 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
сб
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пиковая дама»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
17:00
от 880 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Всплыло спустя 20 лет: Нолан рассказал о неснятой «Трое», над которой уже даже начал работать
Что это было? Зрители обсуждают финал «Тысяча „нет“ и одно „да“», который перевернул весь сериал
Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор
Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас
Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке
Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину
Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл
MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач
Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов
«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту
Начали тренд задолго до «Переходного возраста»: фильмы, которые стали культовыми благодаря длинным непрерывным кадрам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667