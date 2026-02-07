В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек

Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ

Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала