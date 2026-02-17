Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя»

Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение

«Без Рокотова смотреть не стала»: зрители не могут простить эту ошибку авторам сериала «По законам военного времени»

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот

Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся