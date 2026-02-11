Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Губка Боб: В поисках квадратных штанов Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Москве 14 февраля 2026

Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 14 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:35 16:35
Киноквартал
Ясенево
2D
15:00 от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:25 от 300 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
14:00 от 580 ₽ 16:50 от 580 ₽ 19:40 от 630 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
13:40 от 530 ₽ 16:30 от 530 ₽ 19:20 от 560 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:40 от 560 ₽ 13:35 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара»
Советские зрители часами стояли в очередях, чтобы попасть на эти зарубежные картины в кино: а насколько вы помните хиты (тест)
Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»
Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр
5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5
10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе
IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10
Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей
Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили
«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше