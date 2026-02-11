355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара»

Советские зрители часами стояли в очередях, чтобы попасть на эти зарубежные картины в кино: а насколько вы помните хиты (тест)

Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»

Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр

Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

5 криминальных сериалов, после которых обычные детективы покажутся скучными: все с премией «Эмми» и оценками от 8.5

10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе

IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10

Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей

Эту «военную» сказку из СССР японцы сочли гениальной — а вот на родине «глумление над фольклором» не простили