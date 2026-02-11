Меню
Фильмы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
14 февраля 2026
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:35
16:35
Киноквартал
Ясенево
2D
15:00
от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:25
от 300 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
14:00
от 580 ₽
16:50
от 580 ₽
19:40
от 630 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
13:40
от 530 ₽
16:30
от 530 ₽
19:20
от 560 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:40
от 560 ₽
13:35
от 750 ₽
