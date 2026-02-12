Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Губка Боб: В поисках квадратных штанов Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Москве 17 февраля 2026

Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 17 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
17:05 от 500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
14:00 от 470 ₽ 16:50 от 470 ₽ 19:40 от 530 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
ЦИФРА/СУБТИТРЫ
13:40 от 300 ₽ 16:30 от 300 ₽ 19:20 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем
После выхода этого фильма стало очевидно — дни фэнтези-саги «Властелин колец» сочтены: это предсказывали еще 25 лет назад
Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода
Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти
За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать
«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце
Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0
В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)
Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»
Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить
Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше