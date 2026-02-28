«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти

16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж

«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон

Весна идет, весне дорогу: проложить ее поможет тест – вспомните 5 фильмов СССР по цветочным букетам

Шибанов + Брагин = успех: рейтинг «Первого отдела» улетел в космос, в чем секрет популярности?

Это вам не «Кавказская пленница»: вспомните 5 менее «громких» фильмов с Никулиным (тест для истинных знатоков)

СССР получил первый «Оскар» задолго до фильма «Война и мир» Бондарчука — работу отправили в США с особой миссией

Знатоки «Что? Где? Когда?» застряли на этом вопросе о советском кино: а вы ответите? (тест для продвинутых)

«Узбеки, венесуэльцы, французы – нет другой реакции»: над свежим русским фильмом о войне рыдают от Европы до Америки

Хороший тест, надо проходить: вспомните 5 цитат из «Служебного романа»