Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз

Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети

Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр

«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)