Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Черный телефон 2 Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Москве 25 октября 2025

Расписание сеансов Черный телефон 2, 25 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Черный телефон 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:55 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
21:45 от 810 ₽ 22:45 от 790 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:40 от 600 ₽ 21:45 от 600 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
20:45 от 650 ₽ 23:15
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:50 от 500 ₽ 22:20
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:10 от 570 ₽ 13:35 от 570 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:25 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽ 23:15 от 700 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:50 от 500 ₽ 13:20 от 670 ₽ 15:50 от 710 ₽ 18:20 от 710 ₽ 20:45 от 710 ₽ 23:10 от 710 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:25 от 800 ₽ 12:50 от 1050 ₽ 15:15 от 1150 ₽ 17:40 от 1150 ₽ 20:05 от 1150 ₽ 22:30 от 1150 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:50 от 620 ₽ 13:20 от 840 ₽ 15:50 от 890 ₽ 18:20 от 890 ₽ 20:45 от 890 ₽ 23:10 от 890 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:50 от 520 ₽ 13:20 от 690 ₽ 15:50 от 740 ₽ 18:15 от 740 ₽ 20:40 от 740 ₽ 23:05 от 740 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:30
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:10 от 450 ₽ 22:35
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
18:50 21:20 от 590 ₽ 23:50
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
19:00 от 2500 ₽ 22:00 от 650 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
19:40 от 580 ₽ 22:00 от 580 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
18:50 от 510 ₽ 21:20 от 510 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
16:00 от 550 ₽ 20:30 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
16:30 от 550 ₽ 21:05 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:35 от 590 ₽ 19:15 от 640 ₽ 21:30 от 640 ₽ 22:30 от 640 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Странно, что раньше такого важного героя скрывали: HBO вернет в «Гарри Поттера» персонажа, которого не было в старых фильмах
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше