Фильмы
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Москве
27 октября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 27 октября 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:55
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
21:45
от 690 ₽
22:45
от 670 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:40
от 500 ₽
21:45
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:10
от 400 ₽
13:35
от 530 ₽
16:00
от 530 ₽
18:25
от 600 ₽
20:50
от 600 ₽
23:15
от 600 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:50
от 400 ₽
13:20
от 540 ₽
15:50
от 540 ₽
18:20
от 600 ₽
20:45
от 600 ₽
23:10
от 600 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:25
от 650 ₽
12:50
от 750 ₽
15:15
от 850 ₽
17:40
от 950 ₽
20:05
от 950 ₽
22:30
от 950 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:50
от 490 ₽
13:20
от 670 ₽
15:50
от 670 ₽
18:20
от 760 ₽
20:45
от 760 ₽
23:10
от 760 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:50
от 420 ₽
13:20
от 560 ₽
15:50
от 560 ₽
18:15
от 620 ₽
20:40
от 620 ₽
23:05
от 620 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:30
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
22:00
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
