Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

От Парижа до Токио: как мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стал настолько популярным

Секретная миссия Якена Хгара: фанаты «Игры престолов» нашли объяснение его загадочному появлению в Королевской Гавани

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе