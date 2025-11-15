Робин, но совсем не «гуд»: новый исторический сериал со звездой «Игры престолов» выключают через 10 минут – что не так?

94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов

Только 1 проект Первого канала попал в рейтинг самых просматриваемых в 2025 году: зато у НТВ таких 26 – вот какие сериалы в топе

Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти

За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей

Демогоргон был лишь разминкой: откуда взялся Истязатель разума в «Очень странных делах» и почему он – самый кошмарный слуга Векны

«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет