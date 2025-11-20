Почему в сериале «Химкинские ведьмы» ведьмы именно химкинские, а не московские, лесные или какие-нибудь еще?

Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский

Кто обошел «Триггер» и «Метод»? Неожиданный лидер рейтингов Первого канала — в главный ролях великолепный Юра Боисов

Стоила сущие копейки, собрала $118 000 000: эта мелодрама сделала Йоханссон большой звездой, но то, как ее сняли – настоящее чудо

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Культовый маньяк, горе-космонавт и Джокер: лишь 3 актера могут заменить Деппа-Воробья в «Пиратах…» так, чтоб не было мучительно больно

Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»

«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана

Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?

«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)