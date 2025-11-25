Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Черный телефон 2 Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Москве 25 ноября 2025

Расписание сеансов Черный телефон 2, 25 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Черный телефон 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
16:30
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:25 от 350 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису»
Что это было? Зрители обсуждают финал «Тысяча „нет“ и одно „да“», который перевернул весь сериал
Именно эта сцена в «Индиане Джонсе 4» потащила всю франшизу вниз: а Спилберг хотел испортить ей другую культовую классику
Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл
Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке
«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту
«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер
Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину
Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов
Откуда Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты» знает русский язык: гадать не нужно, перелопатили интервью немца за вас
Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше