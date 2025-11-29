6 пальцев, третья грудь и позорные 5% на Rotten Tomatoes вместо 95: интернет «утопил» 3 сезон «Ванпанчмена» и вот почему

Этот турецкий сериал получил премию «Эмми» как «Лучшая мыльная опера»: в главной роли звезда «Чукура»

Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота

Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»

«Невского» с Васильевым смотрит даже Александр Бастрыкин: председатель СК РФ объяснил уникальность хитового детектива НТВ

«Штирлиц – скучный, Жеглов – хам»: лучшим героем в истории советского кино нейросеть назвала мошенника-пройдоху

«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему